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Doğal kızıllar hakkında az bilinen 10 gerçek

16 Aralık 2014 20:07

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1. Doğal kızıl saç ve mavi göz dünyanın en nadir kombinasyonlarından biridir.

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2. Kızıllara ameliyat sırasında daha fazla anestezi uygulamak gerekir.

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3. Ayrıca, ağrı kesici etkisini o kadar çabuk göstermez.

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4. Kızıl saç diğer saçlara kıyasla daha kalındır.

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5. Ailenizin genlerinde çekinik kalıp kendini göstermemiş bir kızıl saç geni bulunması muhtemel.

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6. Doğal turuncular ısı değişimlerine daha duyarlıdırlar.

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7. Vücutları daha fazla D vitamini üretir; yani gündelik almaları gereken güneş ışını miktarı diğer insanlara kıyasla daha azdır.

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8. Sayıları inanılmaz derecede azdır. Dünyanın yalnızca %1-2'sini oluştururlar.

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9. Kızıl saç rengini daha uzun bir süre korur. Kızıl saçlılar yaşlandıklarında saçları daha yavaş beyazlar.

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10. Çoğu kaynakta söylenenin aksine, doğal turuncuların nesli tükenmiş değildir. (Buzzfeed)

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