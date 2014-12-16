Doğal kızıllar hakkında az bilinen 10 gerçek
16 Aralık 2014 20:07
110
1. Doğal kızıl saç ve mavi göz dünyanın en nadir kombinasyonlarından biridir.
210
2. Kızıllara ameliyat sırasında daha fazla anestezi uygulamak gerekir.
310
3. Ayrıca, ağrı kesici etkisini o kadar çabuk göstermez.
410
4. Kızıl saç diğer saçlara kıyasla daha kalındır.
510
5. Ailenizin genlerinde çekinik kalıp kendini göstermemiş bir kızıl saç geni bulunması muhtemel.
610
6. Doğal turuncular ısı değişimlerine daha duyarlıdırlar.
710
7. Vücutları daha fazla D vitamini üretir; yani gündelik almaları gereken güneş ışını miktarı diğer insanlara kıyasla daha azdır.
810
8. Sayıları inanılmaz derecede azdır. Dünyanın yalnızca %1-2'sini oluştururlar.
910
9. Kızıl saç rengini daha uzun bir süre korur. Kızıl saçlılar yaşlandıklarında saçları daha yavaş beyazlar.
1010
10. Çoğu kaynakta söylenenin aksine, doğal turuncuların nesli tükenmiş değildir. (Buzzfeed)
© Tüm hakları saklıdır.