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Doğadan ilham alanlar: Milli Parklar Fotoğraf Yarışması 2020 ödülleri sahiplerini buldu

Britanya Milli Parkları, 'doğadan ilham alanlar' temasıyla düzenlenen Milli Parklar Fotoğraf Yarışması 2020 sonuçlarını açıkladı. İşte o fotoğraflar:

24 Mart 2020 11:56

110

Kazanan fotoğraf - Peter Stevens

210

İkincilik ödülü - Sam Walker

310

Finale kalan - Jonathan Green

410

Finale kalan - Jason Davies

510

Finale kalan - Andrew Brooks

610

Finale kalan - Shaun Davey

710

Finale kalan - Deborah Clarke

810

Finale kalan - Andrew Sweeney

910

Finale kalan - Rhiannon Hobbs

1010

Finale kalan - Debra Smitham

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Milli Parklar Fotoğraf Yarışması2020
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