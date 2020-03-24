Doğadan ilham alanlar: Milli Parklar Fotoğraf Yarışması 2020 ödülleri sahiplerini buldu
Britanya Milli Parkları, 'doğadan ilham alanlar' temasıyla düzenlenen Milli Parklar Fotoğraf Yarışması 2020 sonuçlarını açıkladı. İşte o fotoğraflar:
24 Mart 2020 11:56
110
Kazanan fotoğraf - Peter Stevens
210
İkincilik ödülü - Sam Walker
310
Finale kalan - Jonathan Green
410
Finale kalan - Jason Davies
510
Finale kalan - Andrew Brooks
610
Finale kalan - Shaun Davey
710
Finale kalan - Deborah Clarke
810
Finale kalan - Andrew Sweeney
910
Finale kalan - Rhiannon Hobbs
1010
Finale kalan - Debra Smitham
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