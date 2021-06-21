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Doğa tutkunları, Tunceli'deki saklı cennette

Tunceli'de dağlık ve meşe ağaçlarının arasında şelale ile doğal havuzların bulunduğu 'saklı cennet' olarak bilinen bölge, doğa tutkunlarının ilgi odağı oldu.

21 Haziran 2021 13:55

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Doğa tutkunları, Tunceli'nin saklı cennetinde

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Tunceli'nin Ovacık, Çemişgezek ve Hozat ilçeleri üçgeninde dağlar ile meşe ağaçlarının arasında kalan bölge doğa tutkunlarından ilgi görüyor.

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Bölgeye gelenler, yaklaşık 5 kilometrelik yolculuğun ardından ulaştıkları saklı cennete, meşe ağaçları ve dağların arasında 20 metreden dökülen şelale ile alt kısımda akıntıyla oluşan 3 metre derinliğindeki doğal havuzda yüzerek serinledi.

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Metrelerce yüksekten doğal havuza atlayan adrenalin tutkunları ise, renkli görüntüler oluşturdu.

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Şelalenin oluşturduğu oyuğun, doğal bir akvaryuma benzediğini ifade eden doğasever Vedat Coşkun, "Tunceli doğal güzellikleri ile ön plana çıkan bir şehir.”

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“Biz de kent merkezinden buraya 2 saatlik araba yolculuğu ve bir saatlik doğa yürüyüşünün ardından ulaştık. Burası saklı bir cennet. “

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“20 metreden şelale akıyor, döküldüğü yerde dev oyuklar oluşturmuş. İçinde balık da var. Sanki bir akvaryumun içerisine girmiş, balıklarla yüzüyorsunuz hissi veriyor insana. Hava aşırı sıcak olunca, burada yüzerek keyifli anlar yaşıyoruz" dedi.

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Tunceli'de dağlık ve meşe ağaçlarının arasında şelale ile doğal havuzların bulunduğu 'saklı cennet' olarak bilinen bölge, doğa tutkunlarının ilgi odağı oldu.

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Tunceli'de dağlık ve meşe ağaçlarının arasında şelale ile doğal havuzların bulunduğu 'saklı cennet' olarak bilinen bölge, doğa tutkunlarının ilgi odağı oldu.

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Tunceli'de dağlık ve meşe ağaçlarının arasında şelale ile doğal havuzların bulunduğu 'saklı cennet' olarak bilinen bölge, doğa tutkunlarının ilgi odağı oldu.

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Tunceli'de dağlık ve meşe ağaçlarının arasında şelale ile doğal havuzların bulunduğu 'saklı cennet' olarak bilinen bölge, doğa tutkunlarının ilgi odağı oldu.

1221

Tunceli'de dağlık ve meşe ağaçlarının arasında şelale ile doğal havuzların bulunduğu 'saklı cennet' olarak bilinen bölge, doğa tutkunlarının ilgi odağı oldu.

1321

Tunceli'de dağlık ve meşe ağaçlarının arasında şelale ile doğal havuzların bulunduğu 'saklı cennet' olarak bilinen bölge, doğa tutkunlarının ilgi odağı oldu.

1421

Tunceli'de dağlık ve meşe ağaçlarının arasında şelale ile doğal havuzların bulunduğu 'saklı cennet' olarak bilinen bölge, doğa tutkunlarının ilgi odağı oldu.

1521

Tunceli'de dağlık ve meşe ağaçlarının arasında şelale ile doğal havuzların bulunduğu 'saklı cennet' olarak bilinen bölge, doğa tutkunlarının ilgi odağı oldu.

1621

Tunceli'de dağlık ve meşe ağaçlarının arasında şelale ile doğal havuzların bulunduğu 'saklı cennet' olarak bilinen bölge, doğa tutkunlarının ilgi odağı oldu.

1721

Tunceli'de dağlık ve meşe ağaçlarının arasında şelale ile doğal havuzların bulunduğu 'saklı cennet' olarak bilinen bölge, doğa tutkunlarının ilgi odağı oldu.

1821

Tunceli'de dağlık ve meşe ağaçlarının arasında şelale ile doğal havuzların bulunduğu 'saklı cennet' olarak bilinen bölge, doğa tutkunlarının ilgi odağı oldu.

1921

Tunceli'de dağlık ve meşe ağaçlarının arasında şelale ile doğal havuzların bulunduğu 'saklı cennet' olarak bilinen bölge, doğa tutkunlarının ilgi odağı oldu.

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Tunceli'de dağlık ve meşe ağaçlarının arasında şelale ile doğal havuzların bulunduğu 'saklı cennet' olarak bilinen bölge, doğa tutkunlarının ilgi odağı oldu.

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Tunceli'de dağlık ve meşe ağaçlarının arasında şelale ile doğal havuzların bulunduğu 'saklı cennet' olarak bilinen bölge, doğa tutkunlarının ilgi odağı oldu.

tuncelidoğa tutkunlarıovacıkçemişgezekhozat
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