Doctor Strange in the Multiverse of Madness filminin hasılatı 342 milyon dolara ulaştı
ABD'de üçüncü haftasını oynayan Doctor Strange in the Multiverse of Madness filmi, 342 milyon dolar hasılat ile liderliğini sürdürüyor. İşte 20-22 Mayıs ABD gişe hasılatları:
23 Mayıs 2022 12:15
110
The Northman - 1 milyon dolar
210
The Lost City - 1.5 milyon dolar
310
Firestarter - 1.9 milyon dolar
410
Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore - 1.9 milyon dolar
510
Everything Everywhere All at Once - 3.1 milyon dolar
610
Men - 3.3 milyon dolar
710
Sonic the Hedgehog 2 - 3.9 milyon dolar
810
The Bad Guys - 6.1 milyon dolar
910
Downton Abbey: A New Era - 16 milyon dolar
1010
Doctor Strange in the Multiverse of Madness - 31.6 milyon dolar
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