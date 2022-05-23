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Doctor Strange in the Multiverse of Madness filminin hasılatı 342 milyon dolara ulaştı

ABD'de üçüncü haftasını oynayan Doctor Strange in the Multiverse of Madness filmi, 342 milyon dolar hasılat ile liderliğini sürdürüyor. İşte 20-22 Mayıs ABD gişe hasılatları:

23 Mayıs 2022 12:15

110

The Northman - 1 milyon dolar

210

The Lost City - 1.5 milyon dolar

310

Firestarter - 1.9 milyon dolar

410

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore - 1.9 milyon dolar

510

Everything Everywhere All at Once - 3.1 milyon dolar

610

Men - 3.3 milyon dolar

710

Sonic the Hedgehog 2 - 3.9 milyon dolar

810

The Bad Guys - 6.1 milyon dolar

910

Downton Abbey: A New Era - 16 milyon dolar

1010

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - 31.6 milyon dolar

Doctor StrangeABDfilmgişe
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