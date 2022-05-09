"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" 2022'nin en iyi açılışını gerçekleştirdi
09 Mayıs 2022 10:44
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Marvel Stüdyoları'nın son filmi "Doctor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında" ABD gişesinde 185 milyon dolarlık bir açılış hasılatı elde ederek yılın en başarılı açılışını gerçekleştiren filmi oldu.
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Film, vizyondaki ilk gününde 90 milyon dolar kazandığında, hafta sonu hasılatının 200 milyon doları geçebileceği tahmin edilmişti. Doctor Strange devam filmi 200 milyon dolara ulaşamasa da büyük bir başarıya imza attı.
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2016 tarihli ilk "Doctor Strange" filmi, ABD ve Kanada'da toplamda 232 milyon dolar gişe hasılatı ile vizyon yolculuğunu tamamlamıştı. Devam filminin bu sınırı önümüzdeki hafta içinde geçmesi bekleniyor.
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Disney'in 2021 yılında vizyona giren Marvel filmleri, pandeminin de etkisiyle büyük başarılara imza atamamıştı. "Black Widow" 80 milyon dolar, "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" 75 milyon dolar, "Eternals" ise 71 milyon dolar açılış hasılatı elde ettiler.
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Aralık ayında vizyona giren Sony - Marvel filmi "Spider-Man: No Way Home" ise 260 milyon dolarlık rekor bir açılış hasılatına imza atmıştı.
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Benedict Cumberbatch'in canlandırdığı Doctor Strange karakterinin Spider-Man'de yer alması ve iki filmin bağlantılı olmasının da "Doctor Strange in the Multiverse of Madness"ın büyük başarısında katkısı olduğu çok açık.