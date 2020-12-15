DJ Burak Yeter, İstanbul’daki evinin kapılarını takipçilerine açtı
15 Aralık 2020 14:17
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DJ Burak Yeter İstanbul’daki evinin kapılarını takipçilerine açtı
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DJ Burak Yeter, evinin kapılarını açtı. Yeter, kuş bakışı İstanbul manzarasına sahip evinin bütün köşelerini gözler önüne serdi.
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Adını uluslararası alanda duyuran Türk DJ ve müzik yapımcısı Burak Yeter, İstanbul manzarasına sahip olan evinin kapılarını kendi video kanalında, takipçilerine açtı.
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Bir rezidansın üst katlarında yer alan dairenin kapısında kameraları karşılayan Yeter, sinema odasından saunasına kadar eviyle ilgili bütün ayrıntıları gözler önüne serdi.
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Yeter'in, İstanbul'un tarihi yarımadasının bir bölümünü gören evi tepeden tırnağa beyaz renkte.
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Önce salonunu gösteren Burak Yeter ardından da geniş bir alana kurulmuş olan ve içinde büyük bir jakuzi bulunan yatak odasını gezdirdi. Yeter, buranın en sevdiği yer olduğunu belirtti.
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Ardından mutfağa geçen Yeter, sonra da evdeki en sevdiği köşelerden biri olan büyük akvaryumu gösterdi.
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