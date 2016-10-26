Diyarbakır'daki 'gözaltı' protestosuna müdahale!

Diyarbakır Büyükşehir Belediye eş başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı'nın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınmasını belediye binası önünde protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etti.
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Polisin tazyikli suyla müdahale ettiği kişilerden aralarında eski Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zülküf Karatekin'in de bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.
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Diyarbakır'da 15 STK'dan yapılan açıklamada eş başkanların ve protestocuların gözaltına alınmasına ilişkin olarak "Böylesi bir tutum demokratik sivil siyaset alanlarını daraltmakta, sivil siyasete olan inancı zayıflatmaktadır. Yaşadığımız ve yaşamakta olduğumuz sorunları daha da derinleştirmektedir" dendi.
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Dün gece Kışanak ve Anlı'nın gözaltına alınmasından sonra HDP protesto çağrısında bulunmuştu. Saat 11.00 belediye önünde toplanan Diyarbakırlar protesto eylemine başladı.
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HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın da bulunduğu kalabalığın biraraya gelip açık alanda açıklama yapmalarının yasak olduğunu belirten polis yetkilileriyle HDP’li vekiller arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.
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Bu arada aralarında Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ nin de bulunduğu iş çevrelerini temsil eden 15 sivil toplum kuruluşu, eş başkanların gözaltına alınmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
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Hem ülke olarak, hem bölge olarak zor bir süreçten geçildiği iş camiası olarak son gelişmelerden ciddi bir şekilde kaygı duydukları belirtilen açıklamada şöyle denildi:
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"Hepimizin bildiği üzere dün gece Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanları gözaltına alınmışlardır. Böylesi bir tutum demokratik sivil siyaset alanlarını daraltmakta, sivil siyasete olan inancı zayıflatmaktadır. Yaşadığımız ve yaşamakta olduğumuz sorunları daha da derinleştirmektedir. Bizler aşağıda imzası olan iş camiasının sivil toplum örgütleri olarak şunu ifade etmek isteriz ki; siyasal görüşleri ne olursa olsun bölgemizde sivil siyaset yapanlara dönük silahlı saldırı, operasyon, ve tutuklamaları doğru bulmadığımızı açıkça belirtmek isteriz. Bu tür girişimler ve tutumlar toplum olarak ihtiyacımız olan diyalog kanallarını tıkamakta sorunlarımızı içinden çıkılamaz bir hale getirmekten başka bir işe yaramayacaktır. Geçmişte yaşadığımız deneyimler bunu bize göstermiştir. Bu açıdan herkesi ve her kesimi sağduyulu davranmaya davet ediyor ve toplumu geren bu gözaltı kararına biran önce son verilmesi gerektiğinin altını çizmek istiyoruz."