Diyarbakır yasta; on binler barış Elçi'sinin son yolculuğuna eşlik etti...
29 Kasım 2015 14:28
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Dün Diyarbakır'da tek kurşunla öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi için cenaze töreni düzenlendi.
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Tahir Elçi, Yeniköy Mezarlığı'nda defnedildi.
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Binler Elçi'yi defnetmek için Yeniköy Mezarlığı'na yürüdü.
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Cenaze törenine katılanlar arasında çok sayıda HDP'li milletvekili de bulunuyor.
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, tören sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.
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Elçi'nin cenaze töreninin, 1991'deki Vedat Aydın cinayeti sonrasında düzenlenen törenin ardından, kentte gerçekleşen en kalabalık cenaze töreni olması bekleniyor.
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