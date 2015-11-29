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Diyarbakır yasta; on binler barış Elçi'sinin son yolculuğuna eşlik etti...

29 Kasım 2015 14:28

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Dün Diyarbakır'da tek kurşunla öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi için cenaze töreni düzenlendi.

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Tahir Elçi, Yeniköy Mezarlığı'nda defnedildi.

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Binler Elçi'yi defnetmek için Yeniköy Mezarlığı'na yürüdü.

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Cenaze törenine katılanlar arasında çok sayıda HDP'li milletvekili de bulunuyor.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, tören sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

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Elçi'nin cenaze töreninin, 1991'deki Vedat Aydın cinayeti sonrasında düzenlenen törenin ardından, kentte gerçekleşen en kalabalık cenaze töreni olması bekleniyor.

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