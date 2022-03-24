Diyarbakır sanayi sitesindeki patlamadan ilk görüntüler
24 Mart 2022 09:55
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Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesinde patlama meydana geldi.
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Olay yerine, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olduğu belirtildi.
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Patlamaya ilişkin ilk görüntüler paylaşıldı
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Diyarbakır sanayi sitesindeki patlamadan ilk görüntüler
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Diyarbakır sanayi sitesindeki patlamadan ilk görüntüler
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Diyarbakır sanayi sitesindeki patlamadan ilk görüntüler
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Diyarbakır sanayi sitesindeki patlamadan ilk görüntüler
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Diyarbakır sanayi sitesindeki patlamadan ilk görüntüler
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