Diyarbakır'da tartışma yaratan dev karpuz heykeli baz istasyonuna yerleştirildi
22 Haziran 2021 16:34
17
Diyarbakır'da geçen ay gündeme gelen karpuz içindeki çocuk ve kadayıf tepsisi taşıyan adam heykellerine iki yeni figür daha eklendi. Sosyal medyada da tartışmalara neden olan dev karpuz ve sur maketi, yaklaşık 25 metrelik baz istasyonuna yerleştirildi.
27
Diyarbakır'da geçen ay çevre düzenlemesi kapsamında havalimanı kavşağına yerleştirilen karpuz içindeki çocuk ve kadayıf tepsisi taşıyan adam heykelleri, sosyal medyada konuşulmuştu.
37
Söz konusu figürler gelen tepkiler üzerine bir süre sonra kaldırılmış, üretici firmanın da eleştirileri dikkate alacak şekilde maketleri yenileyeceği belirtilmişti.
47
Diyarbakır'da dün bir TIR'a yüklenmiş dev karpuz ve sur figürünün sosyal medya platformlarında paylaşılması ile kentte yine maketler konuşulmaya başlandı.
57
Karpuz ve sur maketleri bugün, Kayapınar ilçesi Mastfroş Caddesi'ndeki kavşakta kurulan ve yaklaşık 25 metre yükseklikteki baz istasyonuna yerleştirildi.
67
Diyarbakır'da tartışma yaratan dev karpuz heykeli baz istasyonuna yerleştirildi
77
Diyarbakır'da tartışma yaratan dev karpuz heykeli baz istasyonuna yerleştirildi