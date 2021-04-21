Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bu kez sosyal mesafeye uydu
21 Nisan 2021 16:34
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaşamını yitiren amcası Abdullah Erbaş’ın Ordu’nun Kabadüz ilçesindeki cenaze törenine katıldı. Bu kez, törende Koronavirüs tedbirlerine ve sosyal mesafe kuralına uyuldu. Erbaş’ın dün İstanbulda katıldığı, Saidi Nursi'nin öğrencilerinden Hüsnü Bayramoğlu'nun cenazesinde Koronavirüs tedbirerine uyulmamıştı. Bu durum tepkilere neden olmuştu.
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Kabadüz ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Erbaş için, mahallede bulunan Yeşilyurt Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.
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Cenazede Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından cenaze namazı kıldırıldı.
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Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Ali Akdoğan ve Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya’nın da katıldığı cenaze töreninde Koronavirüs tedbirleri kapsamında mesafeli olarak tutulan saf tutuldu.
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın dün İstanbulda katıldığı Hüsnü Bayramoğlu'nun cenazesinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması eleştirilere neden olmuştu.
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yanı sıra, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün katıldığı törende Koronavirüs tedbirlerine uyulmaması tartışma yaratmıştı.
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Koronavirüs vaka sayılarının arttığı ve yeni kısıtlamaların getirildiği dönemde Bayramoğlu’nun cenazede yaşanan izdiham kamuoyunun tepkisini çekmişti.
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bu kez sosyal mesafeye uydu
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bu kez sosyal mesafeye uydu