Türkiye'de 14 Haziran'da yayın hayatına başlayacak olan dijital yayın platformu Disney Plus, Tarkan'la anlaştı.
22 Nisan 2022 10:57
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Disney Plus, Tarkan'la anlaştı
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) verdiği lisansın ardından 14 Haziran'da yayın hayatına başlayacak olan dünya devi Disney Plus, daha önce Türkiye'nin en büyük 15 yıldız ismiyle marka ve yetenek yüzü anlaşması yapmıştı.
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Tv100’de yer alan habere göre; Halit Ergenç, Cansu Dere, Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Aras Bulut İynemli, Can Yaman, Demet Özdemir, Hande Erçel, Burak Deniz gibi birbirinden ünlü isimlerle anlaşan Disney Plus, şimdi de dev bir hamleye imza attı ve Türkiye'nin megastarı Tarkan'la el sıkıştı.
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Tarkan Disney Plus'la yaptığı anlaşma gereği platformun hem marka ve reklam yüzü olacak hem de içerik hazırlayacak.