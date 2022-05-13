Disney Plus abone sayısı artmaya devam ediyor

Dijital yayın platformu Disney Plus, 8 milyon yeni aboneye ulaştığını duyurdu. Abone sayılarının yanı sıra şirket hisseleri yüzde 33 değer kazandı.
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Disney Plus, 2022 yılının ilk üç ayında 7,9 milyon yeni aboneye ulaştı. Bu kazanç, dünya genelinde 87,6 milyon dolarlık bir gelir anlamına geliyor.
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Disney Plus sadece kendi platformuna değil aynı zamanda bünyesinde barındırdığı başka servislere de abone kazandırdı. Hulu ilk çeyrekte toplam 45,6 milyon, ESPN+ 22,3 milyon, Disney+ ise 137,7 milyon kullanıcıya erişti. Böylece üç platform toplamda 205,6 milyon kullanıcıya ulaşmış oldu.
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Dünya genelinde Disney+'a dahil olan yaklaşık 8 milyon aboneye rağmen Disney, yayın platformunun kendisine zarar ettirdiğini de açıkladı. Şirket bu zararın temel sebebi olarak dizi üretim maliyetlerinin yüksekliğini, reklam giderlerini ve teknolojik harcamaları sebep olarak gösterdi. Ayrıca şirketin finansal açıklamalarına göre şirkete en büyük zarar 1.02 milyar dolarlık bütçesi ile “film ve televizyon içeriği lisansının erken sonlandırılması dolayısıyla harcanan” giderler olarak gösterildi. Açıklamada hangi dizi ve filmlerin dâhil olduğu açıklanmasa bile bunların Netflix bünyesinden çekilen "Daredevil", "Iron Fist" ve "Luke Cage" gibi Marvel dizileri olduğu tahmin ediliyor.
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Disney Plus, 14 Haziran 2022'de Türkiye’de yayına başlayacak.