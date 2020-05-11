DİSK-AR'dan rapor: Covid-19 salgını, 7-8 milyon yeni işsiz yaratabilir
11 Mayıs 2020 16:12
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Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Araştırma Merkezi, “İşsizlik ve İstihdamın Görünüm Raporu”nu yayınladı. Koronavirüs krizinden bu yana istihdamın 2.5 milyon azaldığını kaydeden DİSK-AR, Covid-19 salgınının 7-8 milyon yeni işsiz yaratabileceğini dikkati çekti. DİSK-AR’ın işsizliğin azaltılabilmesi için önerilerde de bulunduğu rapor şu şekilde:
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DİSK-AR'dan rapor: Covid-19 salgını, 7-8 milyon yeni işsiz yaratabilir
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DİSK-AR'dan rapor: Covid-19 salgını, 7-8 milyon yeni işsiz yaratabilir
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DİSK-AR'dan rapor: Covid-19 salgını, 7-8 milyon yeni işsiz yaratabilir
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DİSK-AR'dan rapor: Covid-19 salgını, 7-8 milyon yeni işsiz yaratabilir
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DİSK-AR'dan rapor: Covid-19 salgını, 7-8 milyon yeni işsiz yaratabilir
714
DİSK-AR'dan rapor: Covid-19 salgını, 7-8 milyon yeni işsiz yaratabilir
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DİSK-AR'dan rapor: Covid-19 salgını, 7-8 milyon yeni işsiz yaratabilir
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DİSK-AR'dan rapor: Covid-19 salgını, 7-8 milyon yeni işsiz yaratabilir
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DİSK-AR'dan rapor: Covid-19 salgını, 7-8 milyon yeni işsiz yaratabilir
1114
DİSK-AR'dan rapor: Covid-19 salgını, 7-8 milyon yeni işsiz yaratabilir
1214
DİSK-AR'dan rapor: Covid-19 salgını, 7-8 milyon yeni işsiz yaratabilir
1314
DİSK-AR'dan rapor: Covid-19 salgını, 7-8 milyon yeni işsiz yaratabilir
1414
DİSK-AR'dan rapor: Covid-19 salgını, 7-8 milyon yeni işsiz yaratabilir