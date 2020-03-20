DİSK-AR 2019 yılı işsizlik raporun açıkladı: İşsizlik patladı, istihdamda deprem yaşandı!

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), 2019 yılı işsizlik raporunu yayınladı. 2019’da işsiz sayısının 932 bin arttığını ve istihdamın 658 bin azaldığını ifade eden DİSK-AR, hükûmetin işsizlik ve istihdam hedefinin tutmadığını kaydetti. AKP öncesi dönemde yüzde 8 olan yıllık ortalama işsizlik oranının, AKP hükûmetleri döneminde yüzde 10,9’a yükseldiğini belirten DİSK-AR, “2019’da işsizlik patladı, istihdamda deprem yaşandı!” dedi. Koronavirüs salgınına dikkat çeken DİSK-AR, bu dönemde özel önlemler alınması, işten çıkarmaların yasaklanması ve kısa çalışma ödeneğinin hızlıca devreye sokulması gerektiğini ifade etti. DİSK-AR’ın raporu şu şekilde:
20 Mart 2020 15:14
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Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), 2019 yılı işsizlik raporunu yayınladı. 2019’da işsiz sayısının 932 bin arttığını ve istihdamın 658 bin azaldığını ifade eden DİSK-AR, hükûmetin işsizlik ve istihdam hedefinin tutmadığını kaydetti. AKP öncesi dönemde yüzde 8 olan yıllık ortalama işsizlik oranının, AKP hükûmetleri döneminde yüzde 10,9’a yükseldiğini belirten DİSK-AR, “2019’da işsizlik patladı, istihdamda deprem yaşandı!” dedi. Koronavirüs salgınına dikkat çeken DİSK-AR, bu dönemde özel önlemler alınması, işten çıkarmaların yasaklanması ve kısa çalışma ödeneğinin hızlıca devreye sokulması gerektiğini ifade etti. DİSK-AR’ın raporu şu şekilde: