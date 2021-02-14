‘Diriliş Ertuğrul’ ve ‘Kuruluş Osman' dizilerinin yapımcısından uluslararası proje: Mendırman Celaleddin
14 Şubat 2021 09:51
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‘Diriliş Ertuğrul’ ve ‘Kuruluş Osman’ dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği "Mendırman Celaleddin" (Ben Celaleddinim) dizisinin ilk bölümü 14 Şubat Pazar günü Özbekistan Milly TV’de yayınlanacak.
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Yapımı ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ tarafından gerçekleştirilen Türk-Özbek ortak yapımı ‘Mendırman Celaleddin’ (Ben Celaleddinim) dizisinin önümüzdeki günlerde Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinde de yayına girecek.
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Yenilmez hükümdar Cengiz Han’ın ordularını üst üste mağlup edip, Moğol ordularının yenilemeyeceği efsanesini yerle bir eden, “gerçek bir kahraman ve devlet adamı”. Harzemşahlar Devleti’nin son lideri Celalettin Harzemşah’ın hayatı dizi oldu.
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‘Mendırman Celaleddin’in yapım ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ, genel yönetmenliğini Metin Günay, yönetmenliğini Kazakistanlı Nurgissa Almurat, sanat yönetmenliğini İran Azerbeycanı’ndan Reza Himmeti üstlenirken; görüntü yönetmenliğini ise Efe Kubilay yaptı.
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Türkiye, Özbekistan ve Türk dünyasının tanınmış oyuncularının yer aldığı dizinin başrolünü Emre Kıvılcım, Özbekistanlı Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu üstlendi. Dizinin kadrosunda Türkiye’den Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Ferhat Yılmaz, Kaan Yalçın gibi isimler de yer aldı.
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Kamera arkasında yaklaşık 500 kişilik bir ekibin çalıştığı ‘Mendırman Celaleddin’ dizisinin dijital efektleri Türkiye, İngiltere, Hindistan ve Malezya’dan 200 kişilik bir ekip tarafından hazırlandı. Özel efektleriyle uluslar arası alanda büyük ses getirecek projede aslan avı sahnesinin animasyonları beş ayda tamamlandı.
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Özbek ve Türk oyuncular, dönem silahlarının kullanımı, binicilik, dönemin beden dilini kullanma gibi konularda Bozdağ Film bünyesindeki eğitim alanlarında her biri konusunda uzman ekiplerinden altı ay eğitim aldı. Bu eğitimler sonrası oyuncular 13’üncü yüzyıldan günümüze gelmiş kahramanlar gibi her açıdan dönemin gerçeğini yansıtacak birikime ulaştılar.
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Dizinin hazırlık süreci 2 yıl sürerken, 300 kişilik sanat ve dekor ekibi 300 dönüm arazi üzerine kurulu Avrupa’nın en büyük film platolarından biri olan Bozdağ Film Platosunda 13. yüzyıl Özbekistan’ının mekanlarını inşa etti. Dönemin Ürgenç kenti çarşısı, hanları, evleri ve sokaklarıyla 20 bin metrekare alanda inşa edildi. Sultan Aleaddin Sarayı ise 7 bin 500 metrekare kapalı, 2 bin 500 metrekare açık alan olmak üzere 10 bin metrekarelik bir alanda, taht odası, sultan odaları, haremlik, saray girişi ve avlusu dahil olmak üzere inşa edildi. Ayrıca 5 bin metrekarelik bir alanda 50 çadırlık Cengizhan obası kuruldu. Dizinin aksiyon ve savaş sahnelerinin çekimleri Aksaray Ihlara ve Nevşehir’deki Kapodokya Vadileri’nde çekildi. Dizide kullanılan aksesuar ve eşyaların büyük kısmı Özbekistan’dan temin edilirken, yüz bin metre kumaş kullanılarak bin 500 kostüm dikildi.
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Genel hikaye Celaleddin Harzemşah, görkemli bir imparatorluk olan Harzemşah Devleti’nin Sultanı Alaeddin Muhammed’in büyük şehzadesidir. Celaleddin, sultan babasının ve Türkan Hatun diye hitap edilen babaannesinin arasındaki nüfuz mücadelesinin devleti zayıflattığını ve iki başlılık yarattığını görmektedir. Diğer taraftan huzuruna kimliğini gizleyerek girdiği Moğol hükümdarı Cengiz Han’ın ülkesini ele geçirmeyi planladığını anlamıştır. Celaleddin’in büyük görevi Cengiz Han’a meydan okuyup, ülkesini korkunç saldırılarına karşı savunmak olacaktır. Cengiz Han’ın otağında karşılaştığı ve bütün tehlikelere rağmen kaçırıp Gürgenç’e getirdiği güzeller güzeli Kutlu Bike de kendini bu mücadelenin ortasında bulacaktır. ‘Mendırman Celaleddin’, nüfuz mücadelesinin, saltanat kavgalarının, düşman saldırılarının kasıp kavurduğu bir ülkeyi tek başına ayakta tutmaya çalışan bir kahramanın, aslanlar içinde bir aslan olan Celaleddin Harzemşah’ın hikayesidir.
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‘Diriliş Ertuğrul’ ve ‘Kuruluş Osman' dizilerinin yapımcısından uluslararası proje: Mendırman Celaleddin