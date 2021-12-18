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Dinleyicisine "şu" diye hitap eden Koray Avcı'ya tepki yağdı

18 Aralık 2021 14:02

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Şarkıcı Koray Avcı, "Bu adamı herkes çok çabuk unuttu" diyen takipçisine verdiği yanıtla eleştiri oklarının hedefi oldu. Cevap olarak yolladığı mesajda hayranına 'şu' diye hitap eden Avcı'ya sosyal medya üzerinden tepki yağdı.

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Yıllar önce sokak şarkıcılığı yapan Koray Avcı, Twitter üzerinden bir takipçisine verdiği yanıtla gündeme geldi. Yorumundan dolayı eleştirilen şarkıcı, sosyal medyada tepki çekti.

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Avcı'nın verdiği cevapta "Şu" demesinden rahatsız olan birçok sosyal medya kullanıcısı şarkıcıyı eleştirdi.

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