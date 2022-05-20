Dilan Çiçek Deniz, 75. Cannes Film Festivali'nde
20 Mayıs 2022 10:49
15
Meryem Uzerli'nin 75. Cannes Film Festivali kırmızı halısında boy göstermesinin ardından Dilan Çiçek Deniz de Fransa'da bir markanın davetlisi olarak etkinliğe katıldı.
25
Dilan Çiçek Deniz, global bir markanın Cannes etkinliğine Türkiye’nin onur konuğu olarak katıldı.
35
Yıldız müzisyen Kylie Minogue ve Güney Kore'nin ünlü DJ’i Peggy Gou'nun katıldığı etkinlikte Deniz, Türkiye’nin onur konuğuydu.
45
Çiçek, Cannes'da Hakan Yıldırım imzalı bir elbise tercih etti.
55
Çiçek Cannes'da olmayı "Harika" olarak tanımladı ve heyecanlı olduğunu dile getirdi.
© Tüm hakları saklıdır.