"Diego Costa, Fenerbahçe'nin teklifini düşünüyor"
03 Şubat 2022 09:11
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hücum hattı için sürpriz bir isim gündeme geldi.
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Transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala Fenerbahçe hücum hattına takviye yapmak istiyor.
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Sarı-lacivertli ekibin gündemine bonservisi elinde bulunan yıldız golcü Diego Costa'nın geldiği iddia edildi.
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Calciomercato ve Fichajes için çalışan İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre Antalyaspor'un teklifini geri çeviren Diego Costa'nın Fenerbahçe'den gelen teklifi düşünmeye aldı.
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En son Brezilya ekiplerinden Atletico Mineiro'da forma giyen Diego Costa, 7 Ocak tarihinde takımdan ayrılmıştı ve bonservisi elinde bulunuyor.
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Kariyerinde Atletico Madrid ve Chelsea'de de forma giyen 33 yaşındaki yıldız ile Süper Lig 'den Antalyaspor'un ilgilendiği iddia ediliyordu.
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İspanyol golcünün ismi yaz transfer döneminde de Süper Lig takımlarıyla anılmıştı ancak futbolcu Atletico Mineiro'ya transfer olmuştu.
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Diego Costa daha önce Chelsea ve Atletico Madrid gibi kulüplerde oynamıştı. Yıldız golcü son olarak Atletico Mineiro'da forma giymiş ve Brezilya kulübünden ayrılmıştı.
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