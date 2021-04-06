Didem Soydan: Lezbiyenlerden paragraflarca mesajlar alıyorum, çoğu benim gizlediğimi düşünüyor
06 Nisan 2021 15:03
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Son dönemde oyuncu Burak Deniz ile olan birlikteliğiyle gündeme gelen ünlü moden Didem Soydan, ""Lezbiyenlerden paragraflarca mesajlar alıyorum" dedi.
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Didem Soydan, YouTube’daki ‘Buralarda Neler Dönüyor Bir Bilsen’ programına konuk oldu.
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Soydan, "Lezbiyenlerden paragraflarca mesajlar alıyorum. Çoğu benim gizlediğimi düşünüyor ve doğru yola gelmeye çağırıyor. Bugüne dek öyle bir ilgim olmadı. Olursa hemen söylerim" dedi.
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Soydan, ""Eve ayakkabıyla girmem. Ama fantezi için özel ayakkabılarım var" ifadesini kullandı.
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Soydan, "Hastalıkla ilgili korkum var. Babamı o nedenle kaybettim. Travması kaldı. Kristal kürem olsa korktuğum şey başıma gelecek mi onu öğrenmek isterdim. Zayıf yönlerimle onları göstermeyerek başa çıkıyorum. Annemden böyle gördüm" diye konuştu.