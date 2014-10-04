Devrim öncesi Rusya'dan renkli fotoğraflar
04 Ekim 2014 13:58
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1911, Buhara Emiri Alim Han
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1907-1915, geleneksel elbisesiyle bir Özbek kadını
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1911, Semerkant'ta bir satıcı
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1909, Çernigov setinin denetçisi Pinkhus Karlinskii
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1909, Ural Dağları'ndaki bir Başkurt makas operatörü
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1907-1915 civarı, geleneksel elbisesi ve başlığıyla bir Türkmen
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1907-1915 civarı, çay çiftliğindeki bir Çinli ustabaşı
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1911, Semerkant yakınlarında yaşlı bir Tacik
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1907-1915 civarı, bir Dağıstanlı
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1911, Semerkant'ta bir kumaş ve halı satıcısı
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1909, ellerinde meyve tabaklarıyla genç Rus köylü kadınları
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1907-1915 civarı, Gunib, Dağıstan'da bir çift
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1910, oğlu ve torunuyla A. P. Kalganov, Zlatoust'ta
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1915, sağ önde Prokudin-Gorskii, Murmansk Demiryolu
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1907-1915 civarı, Orta Asya'da bir zindandaki mahkumlar
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1911, Semerkant, Yahudi çocuklar öğretmenleriyle
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1911, Golodnaya Bozkırı'ndaki Orta Asyalı göçmenler
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1907-1915 civarı, Mugan Ovası'nda yaşayan Ruslar
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1907-1915 civarı, tarlada çay toplayan Yunan işçiler
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1910, Seliger Nehri yakınlarındaki inziva yerinde patates eken keşişler
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1911, Oka Nehri'nde baraj yapan işçiler
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1907-1915 civarı, Borzhomi'de bir kaplıca
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1909, Muhtemelen Çerepovets yakınlarında sonbahar başlangıcı
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1910, Bakaly Tepeleri'nde maden çalışması
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1909, Beloye Nehri yakınlarında bir kilisenin yanındaki tepede oturan çocuklar
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