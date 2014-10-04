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Devrim öncesi Rusya'dan renkli fotoğraflar

04 Ekim 2014 13:58

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1911, Buhara Emiri Alim Han

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1907-1915, geleneksel elbisesiyle bir Özbek kadını

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1911, Semerkant'ta bir satıcı

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1909, Çernigov setinin denetçisi Pinkhus Karlinskii

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1909, Ural Dağları'ndaki bir Başkurt makas operatörü

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1907-1915 civarı, geleneksel elbisesi ve başlığıyla bir Türkmen

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1907-1915 civarı, çay çiftliğindeki bir Çinli ustabaşı

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1911, Semerkant yakınlarında yaşlı bir Tacik

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1907-1915 civarı, bir Dağıstanlı

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1911, Semerkant'ta bir kumaş ve halı satıcısı

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1909, ellerinde meyve tabaklarıyla genç Rus köylü kadınları

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1907-1915 civarı, Gunib, Dağıstan'da bir çift

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1910, oğlu ve torunuyla A. P. Kalganov, Zlatoust'ta

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1915, sağ önde Prokudin-Gorskii, Murmansk Demiryolu

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1907-1915 civarı, Orta Asya'da bir zindandaki mahkumlar

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1911, Semerkant, Yahudi çocuklar öğretmenleriyle

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1911, Golodnaya Bozkırı'ndaki Orta Asyalı göçmenler

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1907-1915 civarı, Mugan Ovası'nda yaşayan Ruslar

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1907-1915 civarı, tarlada çay toplayan Yunan işçiler

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1910, Seliger Nehri yakınlarındaki inziva yerinde patates eken keşişler

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1911, Oka Nehri'nde baraj yapan işçiler

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1907-1915 civarı, Borzhomi'de bir kaplıca

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1909, Muhtemelen Çerepovets yakınlarında sonbahar başlangıcı

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1910, Bakaly Tepeleri'nde maden çalışması

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1909, Beloye Nehri yakınlarında bir kilisenin yanındaki tepede oturan çocuklar

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