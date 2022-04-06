Derya Alabora, seks yaptığı en sıra dışı yeri söyledi
06 Nisan 2022 10:29
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Masumiyet, Deliha, Şaşıfelek Çıkmazı gibi pek çok yapımda rol alan usta tiyatrocu Derya Alabora Cake Mosq'un Youtube programına konuk oldu.
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"Ahlakçılık hiç sevmem" diyen Alabora, "Cinsel yönelimini sorguladığın oldu mu?" sorusuna "Erkeklere bayılıyorum" yanıtını verdi.
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Derya Alabora soru üzerine cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri de açıkladı. "Koli kestiğin (eşcinsel argosunda cinsel ilişki) en sıra dışı yer" sorusuna ünlü oyuncu "Bir apartmanın girişi" diyerek yanıt verdi.