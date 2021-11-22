Derbinin tartışmalı pozisyonları için eski hakemler ne dedi?
22 Kasım 2021 09:10
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Eski hakemler, derbinin tartışmalı pozisyonlarını yorumladı.
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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederken, eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Lale Orta tartışmalı pozisyonları BeIN Sports Trio programında değerlendirdi.
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Fatih Terim'in ilk yarı sonlarında gördüğü sarı kartı yorumlayan Bülent Yıldırım, "Fatih Terim bulunduğu konumun farkında değil. Top kendisine doğru geliyor. Sergen Yalçın ise oyun alanına kendisi girerek topa itiraz, protesto amacıyla vurduğu için kırmızı kart olmuştu. Burada sarı kart doğru." dedi.
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Aynı pozisyonda Marcao'nun Ferdi'ye hamlesini de değerlendiren hakemler, Marcao'nun sarı kart görmesi gerektiğini belirtti. Bülent Yıldırım, "Bu kontrolsüz bir müdahale. Burada basmanın şiddeti yetersiz olduğu için ve diz kırık olduğu için bu kontrolsüz bir faul. Yoksa direkt kırmızı kart olurdu. Saha içinde tespiti zor. Hakem adına talihsiz pozisyon. Marcao'nun ikinci sarı karttan ihracı gerekirdi." dedi.
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Tisserand'ın ikinci sarı kartı görüp, oyun dışında kaldığı pozisyon hakkında görüş bildirilirken, üç hakem de ikinci sarı kartın gerekmediğini belirtti. Deniz Çoban pozisyonun devamı için "Burada açıkacak en doğru karar devam, devamında da penaltı." şeklinde konuştu.
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84. dakikada Diagne'nin VAR kontrolleri ile iptal eden golü hakkında Bülent Yıldırım "Sol elle şiddetli bir itme görüyorum profesyonel bir faul var burada. Dizde de temas görüyorum. Bu iki hareketi gören VAR kararının doğru olduğunu düşünüyorum." diyip Lale Orta ile beraber golün iptalinin doğru olduğunu savundu. Deniz Çoban ise "VAR'ın müdahale edeceği bir pozisyon değil bu. Göreceli bir itme var. Faul hakem kararıdır. Hakem kararını destekliyorum ama VAR müdahalesini yanlış buluyorum." dedi.
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90+11'de Berkan'ın penaltı beklediği pozisyonda hakemin devam kararını da değerlendiren Lale Orta, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban pozisyonun penaltı olduğu konusunda ortak görüş bildirdi.