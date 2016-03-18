Depresyonda olan birinin asla duymak istemeyeceği 10 söz...
18 Mart 2016 16:42
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Depresyonda olan biri son derece hassas ve savunmasızdır. Bazen yanlış bir kelime, onun zaten karışık olan zihnini daha da karıştırır ve içinde bulunduğu ruh halinden kurtulmasını engeller. İşte, sevdiğiniz biri depresyondaysa ona karşı sarf etmemiz gereken sözlerden bazıları…
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Bunun yerine ona, “Kendini kötü hissettiğini biliyorum. Sana nasıl yardım edebilirim?” diye sormalısınız.
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“Bana bir iyilik yap ve kes sesini. Depresyon, bir gecede geçecek bir şey değil!” Bunun yerine ona, “Adım adım aşmalısın, ben sana yardım etmek için yanında olacağım” demelisiniz.
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“Bu laf nasıl benim daha iyi olmamı sağlayabilir? Benim durumumu daha da kötüleştiriyorsun ve hastalığımı depreştiriyorsun.” Bunun yerine ona, “Üzgünüm ama bunun üstesinden gelmek zorundasın. Bunu birlikte başaracağız” diyebilirsiniz.
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Depresyonda olan biri zaten bir şeylere katlanmıştır. Elinden geleni yapmıştır. Katlan derseniz, ona bu konuda başarısız olduğunu söylemiş olursunuz. Bunun yerine ona, “Bununla tek başına baş etmek zorunda değilsin. Ben sana yardım edeceğim” diyebilirsiniz.
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“Evet, hayat devam ediyor. Ama bunu her duyduğumda, depresyonumun yaşamama izin vermediğini düşünüyorum.” Bunun yerine ona, “Hayatın yaşamaya değer bir sürü şeyle dolu. Onları tekrar keşfedelim” diyebilirsiniz.
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İnsanlar sorunlarla aynı şekilde baş etmezler. Bu söz yeniden rahatsızlığı tetikler. Depresyon, kötü bir ruh halinden ‘biraz’ fazlası değildir. Bunun yerine ona, "Ne kadar acı çektiğini hayal edemiyorum, ama seni anlamak için elimden geleni yapacağım" diyebilirsiniz.
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Depresyonda olan biri her dakika kendini eleştirir, dolayısıyla yangına körükle gitmemek gerekir. Unutmamak gerekir ki depresyon bir seçim değildir. İnsanlar bu duruma kendileri gelmek istemezler. Bunun yerine ona, “Seni çok özledim. Sana yardım etmek için ne yapabilirim?” diye sorabilirsiniz.
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Bu bir şaka olmalı. Depresyon sadece kötü bir gün geçirmekten ibaret değildir. Binlerce kötü günün bir araya gelmesi gibi düşünün. Ve tünelin sonunda ışık göremezsiniz. Bunun yerine ona, “Seninle daha fazla zaman geçirmek istiyorum. Birlikte çay içmeye ve biraz dertleşmeye ne dersin?” diye sorabilirsiniz.
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Depresyonda olan biri bununla baş etmek için her dakika uğraşır ve düşünceleri kafasından atmaya çalışır. Duymak istediği en son şey, birinin ona kızmasıdır. Bunun yerine ona, “Seni çok üzgün görmeyi sevmiyorum. Bu durumu nasıl düzeltebileceğimizi düşünelim” diyebilirsiniz.
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Depresyon her zaman kötü bir olay sonucu yaşanmaz. Bazen sadece olur. Bu, onun ciddi bir şey olmadığı anlamına gelmez. Bunun yerine ona, “Üzgünüm ama neden bu kadar kötü hissettiğini anlamıyorum. Endişelenme, ben buradayım” diyebilirsiniz.