Depresyon, beslenme düzeni ile nasıl yenilir?

Depresyon yeme düzeniyle düzelebilir mi? Ruh sağlı besinlerle dengelenebilir mi? Prof. Dr. İsmet Tamer, depresyondan koruyacak besinleri anlattı.
19 Şubat 2020 20:10
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Bilimsel olarak faydası gösterilmiş sağlıklı ve dengeli bir diyet ve düzenli egzersiz uygulamaları artık depresyon gibi pek çok duygu durum bozukluklarında koruyucu ve hatta tedavi edici bir hale geldi.
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Cumhuriyet'in haberine göre; Prof. Dr. İsmet Tamer, depresyonu yenmek için beslenme tüyolarını paylaşarak, “Kaju fıstığı, ceviz, fıstık, badem gibi kabuklu yemişler; susam, kabak çekirdeği ve ayçiçeği gibi çekirdekler; soya fasulyesi ve buğday, pirinç ve mısır gibi tahıllar serotoninin ön maddesi triptofandan zengin gıdalardır. Bu gıdalardan dengeli şekilde tüketmek karaciğer ve kanda triptofanı, dolayısıyla da serotonin düzeyini yükselterek beynimizdeki kötü duygu ve düşünceleri defetmemize yardımcı olabilir" dedi.
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Yağsız et, taze balık ve ızgara yağsız tavuk göğsünün protein ve enerji kaynağı olarak güzel bir seçenek olabileceğini belirten Tamer, “Çalışmalar, günlük protein ihtiyacımızın yüzde 20 kadarının sağlıklı hayvansal kaynaklardan, geri kalanının ise bitkisel kaynaklı proteinlerden karşılanması gerektiğini gösteriyor” diye konuştu. Tamer, en sağlıklı protein kaynaklarından balıkta bulunan omega-3 yağ asitlerinin kalp ve damar sağlığı açısından gösterilen faydaları dışında, Pittsburgh Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada omega-3 düzeyleri yüksek olan bireylerin omega-3 seviyeleri daha düşük olan bireylere kıyasla depresif durumlarla daha az karşılaştıkları ve semptomları da daha hafif yaşadıkları saptandığını anlattı.
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Antioksidan deposu kırmızı meyvelerin, fiziksel ve psikolojik anlamda insanları stresten korduğuna dair bilimsel çalışmalar olduğuna değinen Tamer, “Kırmızı meyveler, vücudumuzda stresle baş etmemize yardım eden kortizon hormonumuzun dengeli bir şekilde salgılanmasına katkıda bulunur” ifadelerini kullandı.
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Son yıllarda pek çok sağlık sorunu ile birlikte duygu durum bozuklukları ile de ilişkilendirilen bir başka mikrobesin ögesi de D vitamini olduğunu söyleyen Tamer, “Bu vitaminin yanınızda olabilmesi için zengin D vitamini kaynakları olan süt ve süt ürünleri, yumurta sarısı, mantar ve balık tüketebilir ya da güvenilir, hazır D vitamini desteklerinden faydalanabilirsiniz” diye konuştu.
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Tamer son olarak, depresyon dönemi folik asit ve B12 vitamininden zengin yeşil yapraklı sebzeler, işlenmemiş yulaf ve tam tahıl ürünleri, ayçiçeği, portakal, baklagiller, yağsız kırmızı et ve deniz ürünlerinin tüketilmesiyle seroton düzeylerinin azalmasının önlenebilir olduğunu söyledi.