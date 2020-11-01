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Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndan geriye kalanlar

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki depremin ardından süren kurtarma çalışmaları sırasında enkaz altından depremzedelere ait anıların yer aldığı fotoğraflar da çıkıyor. Ekipler, o fotoğrafları ve albümleri yıkıntılar arasından tek tek toplayıp, daha sonra sahipleri ve yakınlarına ulaştırılmak üzere kenara ayırıyor.

01 Kasım 2020 18:13

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İzmir'de yaşanan deprem sonrası yıkılan binaların enkazında AFAD arama kurtarma ekiplerinin çalışması aralıksız sürüyor.

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Çalışmaları sırasında enkaz altından depremzedelere ait anıların yer aldığı fotoğraflar da çıkıyor.

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Ekipler, o fotoğrafları ve albümleri yıkıntılar arasından tek tek toplayıp, daha sonra sahipleri ve yakınlarına ulaştırılmak üzere kenara ayırıyor.

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