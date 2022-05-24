Depp-Heard davasında doktorlar dinlendi: Parmak kesilmesi ve uyuşturucu bağımlılığı tartışıldı
Oyuncu Johnny Depp ve oyuncu eski eşi Amber Heard arasındaki karalama davası son haftasına girdi. Tanık olarak dinlenen bir doktor, Depp’in Heard’ün şişe fırlatmasıya parmağının kesildiği olayla ilgili anlattığı gibi olmayabileceğini söyledi.
24 Mayıs 2022 12:25
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Oyuncu Johnny Depp ve oyuncu eski eşi Amber Heard arasındaki karalama davası son haftasına girdi. Tanık olarak dinlenen bir doktor, Depp’in Heard’ün şişe fırlatmasıya parmağının kesildiği olayla ilgili anlattığı gibi olmayabileceğini söyledi.
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Johnny Depp’in 2018 yılında evlilikte şiddet gördüğünü ifade eden bir makale yazması sebebiyle eski eşi Amber Heard’e açtığı 50 milyon dolarlık karalama davası son haftasına girdi.
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Davada dün tanık olarak ifade veren cerrah Richard Moore, Depp’in parmağının kesildiği olayla ilgili düşüncelerini paylaştı. Depp, evde kavga ettikleri sırada Heard’ün kendisine votka şişesi fırlattığını ve parmağının ucundan kesildiğini söylemişti.
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Tanık olarak dinlenen Moore, daha önce Depp’i tedavi etmese de, oyuncunun tırnağının büyük bir bölümünün hasar görmemesi nedeniyle olayın anlattığı gibi olmayabileceğini söyledi. Depp’in ekibi ise Dr. Moore’u sorgularlarken Depp’i kendisinin muayene etmediğine dikkat çekerken sonunda Moore’a yaralanmanın kesilme ile de olabileceğini söyletti.
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Cerrah Moore’un dışında Depp’i daha önce tedavi etmemiş olan psikiyatr David Spiegel, oyuncunun kimyasal maddelere bağımlığının narsisizm, kontrolsüzlük, ruh hali değişimi gibi sonuçları olacağını bu nedenle ilişkilerde şiddete meyilli olabileceğini söyledi. Depp’in avukatları, Dr. Spiegel’in Depp ile doğrudan temas kurmadan sonuçlara ulaştığını vurguladı.