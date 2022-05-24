Depp-Heard davası sona yaklaşıyor: Eski sevgili Kate Moss tanık sandalyesien oturacak
Popüler kültür gündeminde geniş yer tutan Johnny Depp-Amber Heard davasının bu hafta sonlanması beklenirken, Depp’in eski sevgilisi İngiliz model Kate Moss’un da tanık olarak ifade vermesi bekleniyor.
24 Mayıs 2022 09:03
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Popüler kültür gündeminde geniş yer tutan Johnny Depp-Amber Heard davasının bu hafta sonlanması beklenirken, Depp’in eski sevgilisi İngiliz model Kate Moss’un da tanık olarak ifade vermesi bekleniyor.
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Johnny Depp’in eski eşi Amber Heard’e ilişkide şiddetle ilgili yazdığı bir makale üzerine açtığı 50 milyon dolarlık karalama davası son haftasına giriyor. Heard, Depp’e karşı dava açmıştı.
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ABD’de görülen davada, Heard’ün ekibi bir strateji değişikliği yaparak son anda Depp’in daha fazla sorgu için oturması planından vazgeçti.
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Karalama davasının kalan günlerinde tanık koltuğuna oturacak isimler arasında Depp’in eski kız arkadaşı Kate Moss’un da yer alması bekleniyor. Moss’un mahkemeye video yoluyla bağlanacağı belirtildi.
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Heard, geçen haftalarda verdiği bir ifadede Avustralya’da oldukları sırada Depp’e vurduğunu çünkü Depp’in kendisine eski sevgilisi Moss’u merdivenlerden aşağı ittiğini hatırlattığını söylemişti.
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Depp, bu suçlamayı reddettmiş ve Heard’ün ifadede adını geçirmesi sebebiyle 1990’larda sevgili olduğu Kate Moss’u tanık olarak davet edebilmişti.
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