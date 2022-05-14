Deniz Seki'nin son hali gündem oldu, görenler Bülent Ersoy benzetmesi yaptı!
14 Mayıs 2022 09:40
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Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Bakü'de sahne alan ünlü şarkıcı, konser öncesi kuliste verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı. Ağır bir makyajla kamera karşısına geçen Seki'yi takipçileri Seren Serengil'e ve Bülent Ersoy'a benzetti.
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Fazla kilolarından kurtulan ve 36 bedene kadar düşen şarkıcı Deniz Seki, yeni haliyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor ve takipçilerinin yakaladığı photoshop hatalarıyla ve uyguladığı filtrelerle gündeme geliyor.
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Deniz Seki, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla da gündem oldu. Bakü'de sahne alan ünlü şarkıcı, konser öncesi kuliste verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı.
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Ağır bir makyajla kamera karşısına geçen Seki'yi takipçileri tanımakta zorlandı. "Bu kim?", "Tanıyamadım" yorumlarının yapıldığı Deniz Seki bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından Seren Serengil'e benzetilirken bazıları Bülent Ersoy'a benzetti.
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Deniz Seki'nin son hali gündem oldu, görenler Bülent Ersoy benzetmesi yaptı!
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Deniz Seki'nin son hali gündem oldu, görenler Bülent Ersoy benzetmesi yaptı!
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Deniz Seki'nin son hali gündem oldu, görenler Bülent Ersoy benzetmesi yaptı!
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Deniz Seki'nin son hali gündem oldu, görenler Bülent Ersoy benzetmesi yaptı!