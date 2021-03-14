Deniz Seki: Eski Deniz’i sevmiyordum, onu yolladım
14 Mart 2021 15:04
14
Deniz Seki: Eski Deniz’i sevmiyordum, onu yolladım | Yeni imajıyla gündeme gelen şarkıcı Deniz Seki, "
24
“Hepsi gerçek. Zaten eski Deniz’i sevmiyordum. Onu yolladım, yeni Deniz’i buraya getirdim” dedi.
34
Seki, “Erkek olsam kendime aşık olurdum" ifadesini kullandı.
44
Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuşan Seki şunları kaydetti: “Göğüs operasyonu geçirdim. Doku toplattım. Minik bir estetik. Çünkü çok zayıfladım. Şeyda Coşkun hayatıma giren sihirli değneğim oldu. Tabii, çok zorlu bir yoldu. Ama Şeyda çok disiplinli. Bana da bu konuda disiplinli olmayı öğretti. Beslenmeyi ve sporu çok sağlıklı şekilde hayat tarzıma dönüştürecek biri haline getirdi beni. Antidepresan alıyordum. Onu bile bıraktırdı.”