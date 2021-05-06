T24 LogoT24 Logo

Deniz salyasıyla kaplanan Mudanya Yat Limanı, havadan görüntülendi

06 Mayıs 2021 13:51

17

Deniz salyasıyla kaplanan Mudanya Yat Limanı, havadan görüntülendi

27

Deniz salyasıyla kaplanan Mudanya Yat Limanı, havadan görüntülendi

37

Deniz salyasıyla kaplanan Mudanya Yat Limanı, havadan görüntülendi

47

Deniz salyasıyla kaplanan Mudanya Yat Limanı, havadan görüntülendi

57

Deniz salyasıyla kaplanan Mudanya Yat Limanı, havadan görüntülendi

67

Deniz salyasıyla kaplanan Mudanya Yat Limanı, havadan görüntülendi

77

Deniz salyasıyla kaplanan Mudanya Yat Limanı, havadan görüntülendi

yat limanıMudanyadeniz salyası
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24