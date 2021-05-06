Deniz salyasıyla kaplanan Mudanya Yat Limanı, havadan görüntülendi
06 Mayıs 2021 13:51
17
Deniz salyasıyla kaplanan Mudanya Yat Limanı, havadan görüntülendi
27
Deniz salyasıyla kaplanan Mudanya Yat Limanı, havadan görüntülendi
37
Deniz salyasıyla kaplanan Mudanya Yat Limanı, havadan görüntülendi
47
Deniz salyasıyla kaplanan Mudanya Yat Limanı, havadan görüntülendi
57
Deniz salyasıyla kaplanan Mudanya Yat Limanı, havadan görüntülendi
67
Deniz salyasıyla kaplanan Mudanya Yat Limanı, havadan görüntülendi
77
Deniz salyasıyla kaplanan Mudanya Yat Limanı, havadan görüntülendi
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