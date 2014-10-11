Deniz altının göz alıcı ve tehlikeli canlıları

Vücutlarındaki simetrik olarak dizilmiş, tüy gibi “sil”lerden oluşan bantlar aracılığıyla hareket eden taraklılar (ktenoforlar), isimlerini bu tarak şeklindeki plakalardan alır. Taraklılar, genellikle küçük planktonları avlar ve avını canlı haldeyken sindirir. Birkaç milimetreden 1,5 metreye kadar ulaşabilen, şeffaf bir yapıdadırlar. Ktenoforlar, vücutlarındaki tarak dizilerinin hareketleri ışığın kırılmasına yol açtıkça, gökkuşağı gibi göz alıcı bir görünüme sahip olurlar. İşte taraklı şubesine ait olan türlerden bazıları…