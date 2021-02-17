Deniz Akkaya, Koronavirüs'e yakalandı

Manken Deniz Akkaya, Instagram hesabından Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu. Akkaya, "Elimde sopam evde Covid kovaladığım bir zaman diliminden herkese merhaba. O gün geldi çattı, bendeniz de salgının kucağına düştüm" dedi.
17 Şubat 2021 13:28
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Deniz Akkaya, Instagram hesabından Koronavirüs'e yakalandığını açıkladı.
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Akkaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
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" Elimde sopam evde Covid kovaladığım bir zaman diliminden herkese merhaba. O gün geldi çattı, bendeniz de salgının kucağına düştüm."
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"Bu fotoğraftaki Deniz, aslen 5 günlük hastaymış. Sinsice bünyemize yerleşen bu hastalık geçene kadar sizlere sümüklü peçete, nefes darlığı storyleri ve yatak videoları atmayacağım. Keza yalnız kalmanın ve belirsizliğin, sizi iç hesaplaşmanın göbeğine attığını biliniz. 10 günlük karantinam bittiğinde eskisinden sağlıkla ayağa kalkmak için gün saydığımı biliniz."