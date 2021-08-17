Yassıada'ya inşa edilen 125 odalı otel kapılarını açtı
27 Mayıs darbesinden sonra Celal Bayar, Adnan Menderes ve DP’lilerin yargılandığı ve geçen yıl “Demokrasi ve Özgürlük Adası” olarak açılan Yassıada’ya yapılan otel rezervasyon almaya başladı.
17 Ağustos 2021 00:05
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Müze, kongre salonu ve caminin olduğu adada “demokrasi” temalı kongre ve toplantılar için gelen misafirlere yönelik olarak inşa edildiği duyurulan otelin adı “Katre Island Hotel”.
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Otelin tanıtım yazısı bir turistik otelden farksız:
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“Deniz, baştan çıkarıcı yüce bir güç… Görkemli Marmara Denizi’nin ortasında yer alan Katre Island Hotel’de hayatı uyum içinde yaşıyoruz. Bakışlarınızı sonsuz maviye çevirin ve içinizi denizin taze tuzlu kokusuyla doldurun. Kalbinizi ve ruhunuzu doğanın senfonisine, martı seslerine ve kayalara çarpan dalgaların ritmine açın; senfoninin bir parçası olun.”
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serbestiyet.com'dan Mustafa Ali Aykol'un haberine göre, işletmesini Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş.nin yaptığı otel 125 odadan oluşuyor ve otelde kapalı yüzme havuzları, spa, ve sauna da bulunuyor.
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Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na inşa edilen dev lüks otele rezervasyonların yapıldığı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un sahibi olduğu ETS Tur’un sitesine göre oda fiyatları 1,383 TL’den başlıyor ve 2,025 TL’ye kadar yükselebiliyor.
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İşte otelden kareler...
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Demokrasi ve Özgürlük Adası'nda (Yassıada) 125 odalık Katre Island Hotel, kapılarını açtı
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Demokrasi ve Özgürlük Adası'nda (Yassıada) 125 odalık Katre Island Hotel, kapılarını açtı
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Demokrasi ve Özgürlük Adası'nda (Yassıada) 125 odalık Katre Island Hotel, kapılarını açtı