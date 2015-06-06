Demirtaş, bombalanan Diyarbakır mitingini görmeyen AKP medyasını böyle eleştirdi
06 Haziran 2015 17:33
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Diyarbakır'daki saldırının ardından İstanbul Sancaktepe'de konuşan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hükümete yakın gazetelerin patlamalara birinci sayfalarında yer vermemesini eleştirdi
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Demirtaş, "Bugünün gazeteleri, bunlar AKP’nin yayın organları işte. Canlı yayında izlesin Türkiye, AKP’nin yayın organı Star gazetesi. Ne manşet atmış… Hala bizi hedef gösteriyor. Madem bu saldırı bütün Türkiye’ye olmuş, AKP’liler bundan üzüntü duymadınız mı?" dedi
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"Bak, sizin gazeteniz, bak başka bir yayın organınız… Bunların hepsi bizi 2 aydır hedef gösteren, tehdit eden, linç etmeye kalkan gazeteler. Bakın saldırıyla ilgili bir şey yok. Güneş gazetesi, yeni Türkiye’ye yeni Haçlılar. Daha dün saldırı yaşanmış, bizi hedef gösteriyor."
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"Başka bir paçavraları… Neymiş, tek bir satır bile geçmeden bizi hedef gösteriyorlar. Sizin yayın organlarınız bunlar işte, paçavralarınız. Akşam gazetesi, AKP’nin yayın organı. 'Cumhurbaşkanı’na aşık oldum' diyen adamın gazetesi…"
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Miting alanında önceden asılan CHP bayrakları da görüldü