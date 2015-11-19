Demiri parmaklarıyla işleyen bir ressam: Seywan Seidyan
19 Kasım 2015 14:50
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Diyarbakır’ın eski bir taş evini atölyeye çeviren İranlı Kürt ressam Seywan Seidyan, demir hurdalardan yaptığı eserleri sergide görücüye çıkardı.
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“İnsanın söyleyecek bir şeyi olmalı. Yoksa olmaz. Her şeyden çok resmi sevmeyince insan ressam olamaz. Hem sonra mesleğin inceliklerini bilmek de yeterli değildir. Duygu ve coşku da gerek…”
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Dünyaca ünlü Fransız ressam Edouard Manet, bu sözlerle anlatmış ressamları…
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Sonra portreler, hayvan figürleri, çocuk resimleri… Süleymaniye Üniversitesi’ne kayıt yaptırmadan 18 yaşına tam 11 sergi sığdırmış bu koca yürek.
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Resim bölümünü bitirdikten sonra devrik lider Saddam Hüseyin rejiminin gerçekleştirdiği Enfal Katliamı’nı, Erbil’de 10.5 metre yüksekliğinde yaptığı heykelle sembolize etmiş.
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Eserleri bunlarla sınırlı değil Seywan Seidyan’ın... Kara kalem ve sentetik boyadan tuale, oradan heykeltıraşlığa uzanan sanat yaşamı az gelmiş İranlı ressama.
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Seywan Seidyan önce şiir yazmaya başlamış, ardından çocuk hikâyelerini kitaplaştırmış. Seywan Seidyan’ın bir kısa filmi de beyaz perdeye uyarlanmış.
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