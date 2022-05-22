Demet Evgar ve Levent Babataş çifti düğün yaptı

Demet Evgar 6 yıllık sevgilisi Levent Babataş ile martta aile arasında evlenmişti. Çift önceki akşam düğün yaptı.
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Düğün öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Evgar, çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Yakın dostlarımız ve ailelerimiz de bizi mutlu günümüzde yalnız bırakmadı. Şimdi de arkadaşlarımız ile eğleneceğiz." dedi.
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7 aylık hamile olan Evgar, doğacak kızları Mavi için yaptıkları ritüelin çok konuşulması hakkında "Zaten vardı böyle bir gelenek. Çok güzel ve büyülü oldu. Herkese dokunan bir kadın çemberiydi, tavsiye ediyorum." açıklamasını yaptı.
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Çiftin düğününe, Songül Öden-Arman Bıçakçı, Beyza Şekerci-Engin Hepileri gibi ünlü isimler de katıldı.