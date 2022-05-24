Demet Evgar, düğününde gelin çiçeği atmak yerine mesir macunu dağıttı
24 Mayıs 2022 12:11
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Demet Evgar ve Levent Babataş çifti düğün yaptı. Evgar, düğününde çiçek atmak yerine bekar kadınlara mesir macunu dağıttı.
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Demet Evgar, 6 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile mart ayında nikah masasına oturdu.
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Çift, önceki akşam da yakın arkadaşlarıyla düğün yaptı.
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Emirgan'daki evinin bahçesinde düğün yapan Demet Evgar, çok kabarık olmayan sade bir gelinlik tercih etti.
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Evgar, ünlü isimlerin akın ettiği düğün töreninde gelin çiçeği yerine bekar kadın arkadaşlarına mesir macunu dağıttı. Daha önce nikah töreni yapan çiftin düğünlerindeki nikahını da Camdaki Kız dizisinin oyuncusu Tuğrul Tülek kıydı.