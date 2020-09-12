Demet Akalın: Kızımı Allah korudu

Demet Akalın’ın kızı Hira’nın üzerine kış bahçesinin camı düştü. Akalın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kazanın ucuz atlatıldığını duyurdu.
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Demet Akalın'ın kızı Hira, dün akşam ölümden döndü.
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Instagram'dan yaptığı paylaşımda 6 yaşındaki kızının üzerine cam düştüğünü söyleyen Akalın, sevenlerinden dua istedi.
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Kızının üzerine düşen camın fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı, "Akşam akşam Hira'nın üstüne düşen kış bahçesi camı! Bir ufak çizikle kurtulması bugün sevindirdiğim kız çocukları. Başka bir açıklaması yok! Allah korudu… Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.
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Akalın'ın paylaşımını gören Alişan, Eda Ece, Merve Özbey ve Seda Sayan gibi birçok ünlü isim geçmiş olsun dileklerinde bulundu.