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Demet Akalın'ın "1 saniyede fiyatı 3 kat arttı" çıkışı sosyal medyanın gündeminde: Eksiye basınca indirim yapıyorlar abla!

11 Şubat 2022 12:42

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Demet Akalın, bir ütünün ekran fotoğrafını paylaştı. Ünlü şarkıcı, "Almayın! 300 liralık el ütüsü önce 600, sonra 940 oldu. 1 saniye içinde! Yuh yani, dolandırıyorsunuz milleti, şikayet edeceğim!" ifadelerini kullandı.

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Ancak paylaşımda bahsi geçen el ütüsünün fiyatının 300 lira olduğu ve Demet Akalın'ın 3 adet aldığı için fiyatının 940 liraya çıktığı dikkat çekti.

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Akalan'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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