Demet Akalın'dan Cem Yılmaz'ın esprisine yanıt: Daha zengin değilim ama daha merhametli olduğum kesin!
Komedyen Cem Yılmaz, önceki gün Zorlu PSM'de gerçekleşen stand-up gösterisinde, Demet Akalın'la ilgili bir espri yaptı. Ünlü şarkıcıdan Cem Yılmaz'ın sözlerine yanıt gecikmedi.
10 Nisan 2021 13:53
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, stand-up gösterisinde kızı Hira’nın TikTok’a 7 bin TL kaptırmasına sitem eden Demet Akalın ile ilgili bir espri yaptı.
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Yılmaz, “Demet Akalın’ın kızı Hira 7 bin TL kaybetmiş. Benim oğlum 2-3 sene önce 6 bin TL kaybetti Allah’tan. En azından biraz daha zeki, az kaybettirmiş" dedi.
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Bir takipçisinin “Demet’e bir gol daha” paylaşımına sessiz kalmayan ünlü şarkıcı, şu yanıtı verdi:
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“Yalnız ben parayı, geri alıp çoktan Doğuya oyuncak olarak gönderdim. Ondan daha zengin değilim ama daha merhametli olduğum kesin! Kızımsa saf! Onun oğlu bilerek almış, Hira gül göndermiş arada fark var! Allah tüm çocuklara ana-baba parasını güzel yemeyi nasip etsin.”
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Şarkıcı Demet Akalın kızı Hira'nın ünlü TikTok fenonemi Özgür Balakar'ın canlı yayınına 7 bin TL hediye gönderdiğini açıklamış ve fenomen hakkında sert sözler sarf etmişti.