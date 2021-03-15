Demet Akalın’dan Aleyna Tilki’ye: Dünya starı olacağım dedi, yazık bak çocuk dizisinde oynuyor
15 Mart 2021 15:08
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Demet Akalın’dan Aleyna Tilki’ye: Dünya starı olacağım dedi, yazık bak çocuk dizisinde oynuyor
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Şarkıcı Demet Akalın, geçen günlerde İngilizce şarkısı Retrograde'i piyasaya süren Aleyna Tilki'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.
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"Dünya starı olacağım dedi, yazık bak çocuk dizisinde oynuyor" diyen Akalın, " 'Kimse bana destek olmuyor' demiş, biz destek olsak ne olacak? Bize kimse destek olmadı" dedi. Akalın, "Artık Hira bile izlemiyor onun dizisini" diye konuştu.
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Aleyna Tilki, şarkısını yayınlamadan önce "Dünyada çıkacak olan şarkımı asla desteklemediniz" diyerek sitem etmişti. Demet Akalın, bu sabah sunuculuğunu üstlendiği programda genç şarkıcıya sert sözlerle yüklendi.
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Akalın "Dünya starı olacağım dedi, yazık bak çocuk dizisinde oynuyor. 'Kimse bana destek olmuyor' demiş, biz destek olsak ne olacak? Bize kimse destek olmadı. Ben ilk çıktığında ona çok destek oldum. Ben dünya starı olacağım deyip 3 sene sonra çocuk dizinde başrol oldu. Artık Hira bile izlemiyor onun dizisini." dedi.