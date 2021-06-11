Defne Samyeli, şikâyetçi olduğu Mustafa Sandal hakkındaki beraat kararına itiraz etti
11 Haziran 2021 13:49
15
Defne Samyeli, şikâyetçi olduğu Mustafa Sandal hakkındaki beraat kararına itiraz etti
25
Şarkıcı Defne Samyeli, 'Beni Ağlatma' kitabında ilişki yaşadıklarını yazarak saygınlığını zedelediği iddiasıyla şikâyetçi olduğu Mustafa Sandal'a beraat kararı verilmesine itiraz etti.
35
Defne Samyeli, Mustafa Sandal'ın 'Beni Ağlatma' isimli kitabında kendisi hakkında yazdıkları nedeniyle "basın yoluyla hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle şarkıcıdan şikâyetçi olmuştu. Savcılık üç aydan iki yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, söz konusu fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle beraat kararı verdi.
45
Hürriyet'in haberine göre; Samyeli'nin Sandal'a açtığı 1 liralık manevi tazminat davası da İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Samyeli'nin avukatı, "Asliye Ceza Mahkemesi eksik inceleme yapmıştır. Karara itiraz ettik. Sandal ayrıca kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde yayılması suçunu da işlemiştir" dedi.
55
Mahkeme, ceza mahkemesi kararının kesinleşmesinin beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.