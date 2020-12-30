DC Films'ten yılda 6 film planı

DC Films başkanı Walter Hamada, 2022 yılından itibaren her yıl dört adet DC filminin vizyona gireceğini, iki adet filmin ise HBO Max'te yayınlanacağını duyurdu
30 Aralık 2020 17:15
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The New York Times'a konuşan DC Films başkanı Walter Hamada, DC karakterleri sinema ve televizyondaki gelecekleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 2022'den itibaren her yıl dört adet DC filminin sinemalarda seyirciyle buluşacağını belirten Hamada, her yıl daha mütevazı profildeki iki yapımın ise doğrudan HBO Max'te yayınlanacağını söyleyerek 2022'den itibaren her sene altı yeni DC filmi planını sinemaseverlerle paylaştı.
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Hamada'nın açıklamaları arasında diğer dikkat çekici detaylar ise, filmlerde yer alan karakterlere yapılacak spin-off dizileri ve önümüzdeki DC filmleri ile birlikte seyirciyle tanıştırılması planlanan DC çoklu evreni. Hamada'nın belirttiğine göre, Disney örneğinde görüldüğü gibi pek çok DC karakterinin spin-off dizileri HBO ,Max'te yer alacak ve bu dizilerle DC Sinematik Evreni arasında bir köprü kurulacak. Zira Hamada, önümüzdeki filmlerle birlikte aynı karakterlerin alternatif evrenlerde farklı şekillerde farklı oyuncular tarafından canlandırıldıkları versiyonlarıyla yer alacaklarını da not düştü.
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Geçtiğimiz aylarda arka arkaya gelen casting haberleri ile DC'nin çoklu evren denemesi gündeme düşmüştü. Robert Pattinson'ın başrolünde yer aldığı The Batman'i ilerleyen dönemde seyirciyle buluşturmaya hazırlanan DC Films, Ben Affleck ve Michael Keaton gibi Kara Şövalye kostümünü daha önce giymiş isimlerin The Flash filminde rollerine geri döneceğini açıklamıştı. DC'nin planladığına benzer çoklu evren girişimini Marvel ise Spider-Man ve Doctor Strange karakterlerinin yer aldığı hikâyeler üzerinden gerçekleştirmeyi planlıyor. Her iki çizgi roman devi de, hâlihazırda ellerindeki materyallerden optimum miktarda içeriği çıkarmak için en iyi yolun alternatif hikâyelerin birlikte yer alabildiği çoklu evrenler kurmak olduğu konusunda hemfikir gibi gözüküyor. DC Films'in gelecek takviminde yer alan The Batman 4 Mart 2022'de, The Flash 4 Kasım 2022'de, Aquaman 2 16 Aralık 2022'de, Shazam! 2 ise 2 Haziran 2023'te gösterime girecek.
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Hamada'nın belirttiğine göre, Disney örneğinde görüldüğü gibi pek çok DC karakterinin spin-off dizileri HBO ,Max'te yer alacak ve bu dizilerle DC Sinematik Evreni arasında bir köprü kurulacak.
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Zira Hamada, önümüzdeki filmlerle birlikte aynı karakterlerin alternatif evrenlerde farklı şekillerde farklı oyuncular tarafından canlandırıldıkları versiyonlarıyla yer alacaklarını da not düştü.
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Geçtiğimiz aylarda arka arkaya gelen casting haberleri ile DC'nin çoklu evren denemesi gündeme düşmüştü. Robert Pattinson'ın başrolünde yer aldığı The Batman'i ilerleyen dönemde seyirciyle buluşturmaya hazırlanan DC Films, Ben Affleck ve Michael Keaton gibi Kara Şövalye kostümünü daha önce giymiş isimlerin The Flash filminde rollerine geri döneceğini açıklamıştı.
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DC'nin planladığına benzer çoklu evren girişimini Marvel ise Spider-Man ve Doctor Strange karakterlerinin yer aldığı hikâyeler üzerinden gerçekleştirmeyi planlıyor. Her iki çizgi roman devi de, hâlihazırda ellerindeki materyallerden optimum miktarda içeriği çıkarmak için en iyi yolun alternatif hikâyelerin birlikte yer alabildiği çoklu evrenler kurmak olduğu konusunda hemfikir gibi gözüküyor. DC Films'in gelecek takviminde yer alan The Batman 4 Mart 2022'de, The Flash 4 Kasım 2022'de, Aquaman 2 16 Aralık 2022'de, Shazam! 2 ise 2 Haziran 2023'te gösterime girecek.