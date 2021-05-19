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Days of Play kapsamında indirime girecek PS4 ve PS5 oyunları

19 Mayıs 2021 13:00

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Sony, heyecanla beklenen Days of Play indirimleri önümüzdeki hafta başlıyor. Yüzlerce oyunun indirime gireceği kampanya dönemi 26 Mayıs'ta start verecek ve 9 Haziran'da sona erecek. Sony PS4 ile birlikte PS5 oyunlarında da indirimler olacağını şimdiden doğruladı.

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PS4 Death Stranding

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Ghost of Tsushima

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Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

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Predator: Hunting Grounds

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Sackboy: A Big Adventure

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The Last of Us Part II

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The Last of Us Remastered

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God of War

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Gran Turismo Sport

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PS5 Demon’s Souls

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Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

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Marvel’s Spider-Man: Miles Morales: Ultimate Edition

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Sackboy: A Big Adventure

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The Nioh Collection

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