Days of Play kapsamında indirime girecek PS4 ve PS5 oyunları
19 Mayıs 2021 13:00
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Sony, heyecanla beklenen Days of Play indirimleri önümüzdeki hafta başlıyor. Yüzlerce oyunun indirime gireceği kampanya dönemi 26 Mayıs'ta start verecek ve 9 Haziran'da sona erecek. Sony PS4 ile birlikte PS5 oyunlarında da indirimler olacağını şimdiden doğruladı.
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PS4 Death Stranding
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Ghost of Tsushima
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Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
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Predator: Hunting Grounds
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Sackboy: A Big Adventure
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The Last of Us Part II
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The Last of Us Remastered
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God of War
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Gran Turismo Sport
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PS5 Demon’s Souls
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Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
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Marvel’s Spider-Man: Miles Morales: Ultimate Edition