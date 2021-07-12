David Bowie'nin apartman dairesi 16.8 milyon dolara satıldı
12 Temmuz 2021 11:06
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Efsanevi müzisyen David Bowie'nin New York Manhattan şehir merkezindeki apartman dairesi 16.8 milyon dolara satıldı.
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2016 yılında 69 yaşında hayatını kaybeden müzisyen, StreetEasy’ye göre 1999 yılında daireyi 3.81 milyon dolara satın almıştı.
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Washington Square Park’ın yakınında, şehir merkezindeki Nolita bölgesinde yer alan ev, dört yatak odasına sahip, yaklaşık 5.000 metrekare. Dairede üç teras bulunuyor.
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Ayrıca evin, 1800’lerin sonlarından kalma ve eskiden bir çikolata fabrikasına ev sahipliği yapan orta yükseklikte bir binada bulunduğu belirtiliyor.
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Bowie’nin hayatına yer veren Forever Stardust isimli kitapta da evden bahsedilirken müzisyenin SoHo/Nolita’da yaşamaktan, Washington Square Park’ta dolaşıp kitapçılarda gezinmekten hoşlandığı anlatılır.