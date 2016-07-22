Darbe girişimini protesto eden binlerce kişi Boğaz Köprüsü'nde yürüdü...
22 Temmuz 2016 17:53
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İstanbul'da binlerce kişi, Boğaziçi Köprüsü'nde yürüyerek darbe girişimini protesto etti.
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Binlerce kişi, Boğaziçi Köprüsü'ne yürüdü. Vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler taşıdı. Yürüyüş nedeniyle köprü araç trafiğine kapandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, belediye başkanları, sanatçıların da yer aldığı yürüyüşte, Kur'an-ı Kerim, ardından da İstiklal Marşı okundu.
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Burada okunan darbe karşıtı bildiride, vatandaşlara meydanlardan ayrılmama çağrısı yapıldı.
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Yürüyüş nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan Boğaziçi Köprüsü, vatandaşların ayrılmasının ardından açıldı.