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Darbe girişimine isyan eden bir grup, polisle birlikte askerin silahlarını aldı

16 Temmuz 2016 07:53

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AskerSilahPolisAskeri DarbeDarbe girişimi
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