Darbe girişiminde kullanılan helikopterler, savaş uçakları ve tanklar
13 Ağustos 2016 00:24
118
15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında FETÖ’cu askerlerin merkez olarak kullandığı Akıncı Üssü’ndeki uçak ve helikopterler ilk kez görüntülendi.
218
Üste incelemelerde bulunan AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, üssün son halinin fotoğraflarını çekti.
318
Üsteki bazı helikopterlerde darbe girişimi sırasında polislerin açtığı ateşin isabet ettiği mermi deliklerinin işaretlendiği görülüyor.
© Tüm hakları saklıdır.