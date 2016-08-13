T24 LogoT24 Logo

Darbe girişiminde kullanılan helikopterler, savaş uçakları ve tanklar

13 Ağustos 2016 00:24

118

15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında FETÖ’cu askerlerin merkez olarak kullandığı Akıncı Üssü’ndeki uçak ve helikopterler ilk kez görüntülendi.

218

Üste incelemelerde bulunan AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, üssün son halinin fotoğraflarını çekti.

318

Üsteki bazı helikopterlerde darbe girişimi sırasında polislerin açtığı ateşin isabet ettiği mermi deliklerinin işaretlendiği görülüyor.

418

518

618

718

818

918

1018

1118

1218

1318

1418

1518

1618

1718

1818

ETİKETLER

15 Temmuzdarbe girişimiFETÖaskerakıncı üssü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24