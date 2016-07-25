Darbe girişimi gecesi Genelkurmay Başkanı'nı Fethullah Gülen ile görüştürmek isteyen darbeci generalden kareler...
25 Temmuz 2016 21:55
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Bursa Askeri Hava Lisesi öğrencilerinin, Almanya'daki NATO Karargahına yaptıkları ziyaret, internet sitesinde böyle yer aldı
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Hakan Evrim, Bursa Işıklar Askeri Hava Lisesi öğrencilerini makamında ağırladı
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Hakan Evrim ve eşi, Bursa Işıklar Askeri Hava Lisesi öğrencilerini evlerinde ağırladılar
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Hakan Evrim ve eşi, Bursa Işıklar Askeri Hava Lisesi öğrencilerini evlerinde ağırladılar
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Hakan Evrim, Bursa Işıklar Askeri Hava Lisesi öğrencilerini makamında ağırladı
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Hakan Evrim ve Türkiye'den gelen öğrenciler öğle yemeğinde
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Hakan Evrim, Bursa Işıklar Askeri Hava Lisesi öğrencilerini makamında ağırladı
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Hakan Evrim, NATO Karargahı'nda
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