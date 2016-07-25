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Darbe girişimi gecesi Genelkurmay Başkanı'nı Fethullah Gülen ile görüştürmek isteyen darbeci generalden kareler...

25 Temmuz 2016 21:55

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Bursa Askeri Hava Lisesi öğrencilerinin, Almanya'daki NATO Karargahına yaptıkları ziyaret, internet sitesinde böyle yer aldı

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Hakan Evrim, Bursa Işıklar Askeri Hava Lisesi öğrencilerini makamında ağırladı

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Hakan Evrim ve eşi, Bursa Işıklar Askeri Hava Lisesi öğrencilerini evlerinde ağırladılar

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Hakan Evrim ve eşi, Bursa Işıklar Askeri Hava Lisesi öğrencilerini evlerinde ağırladılar

58

Hakan Evrim, Bursa Işıklar Askeri Hava Lisesi öğrencilerini makamında ağırladı

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Hakan Evrim ve Türkiye'den gelen öğrenciler öğle yemeğinde

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Hakan Evrim, Bursa Işıklar Askeri Hava Lisesi öğrencilerini makamında ağırladı

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Hakan Evrim, NATO Karargahı'nda

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